وزير الداخلية يصل الى بابل

2019/08/15 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية ياسين الياسري الى محافظة بابل .وعقد الوزير فور وصوله اجتماعا مع مجلس المحافظة وقائد الشرطة فيها .

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