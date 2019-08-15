2019/08/15 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد : سومر نيوز

اوضحت وزارة الكهرباء ، اليوم الخميس، الانقطاعات المستمرة في الشبكة الوطنية خلال أيام عيد الاض...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكهرباء توضح الانقطاعات المستمرة في الشبكة الوطنية خلال أيام العيد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكهرباء توضح الانقطاعات المستمرة في الشبكة الوطنية خلال أيام العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).