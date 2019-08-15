اصابة 18 شخصا بحوادث مرورية في السليمانية خلال العيد

2019/08/15 | 12:50

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بغداد : سومر نيوز

وقعت ثمانية حوادث مرورية خلال الايام الاربعة من عيد الاضحى في حدود محافظة السليمانية، ادت الى مصرع ...

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