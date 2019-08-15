تركيا: تأسيس عمليات مشتركة بين أنقرة وواشنطن خطوة اولى لإنشاء المنطقة الأمنة

2019/08/15 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية سيراليون، أن تأسيس مركز عمليات مشتركة بين أنقرة وواشنطن، يعد خطوة أولى لإنشاء "المنطقة الأمنة".

وأضاف أن شرق نهر الفرات بات مقرا "للإرهابيين"، مشددا على ضرورة إخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من المنطقة.

وأكد الوزير التركي أن الولايات المتحدة تواصل تزويد عناصر حزب العمال الكردستاني بالسلاح.

وبخصوص برنامج تصنيع مقاتلات "إف- 35" قال تشاووش أوغلو: "استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات إف-35 أمر غير وارد".

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