امانة العاصمة تقطع المنافذ المتجاوزة على شبكة الماء

2019/08/15 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن قطع منافذ ماء متجاوزة جنوب العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، عن" قيام ملاكاتها في بلدية الدورة بحملة قامت خلالها بقطع منافذ متجاوزة على شبكة الماء تمثلت بثقب الأنبوب الرئيسي وعمل ربطات غير نظامية ما سبب ضعف ونضوحات في شبكة الماء ضمن شارع اليمامة في حي الصحة لتقوم الكوادر البلدية بقطع المنافذ وإصلاح الاضرار الحاصلة في الأنبوب".

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