2019/08/15 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الخميس عن قطع منافذ ماء متجاوزة جنوب بغداد.وذكر بيان للامانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “ملاكاتها في بلدية الدورة قامت بحملة جرى خلالها قطع منافذ متجاوزة على شبكة الماء تمثلت بثقب الأنبوب الرئيسي وعمل ربطات غير نظامية ما سبب ضعف ونضوحات في شبكة الماء ضمن شارع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة تقطع منافذ ماء متجاوزة جنوبي العاصمة وكالة خطوة برس.

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