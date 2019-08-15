أسماء غريب - (8) رحلةُ السّلامِ الرّوحيّ من الفَحْمِ إلى الألماس: أسماء غريب : حوار أجراه من ستوكهولم الأديب والتشكيلي صبري يوسف

2019/08/15 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسماء_غريب هل تريدين القول إنّنا تجاوزنا مرحلة الجنّة والنّار والنّعيم والعذاب؟*لكلّ جنّته وناره، يطّلعُ عليهما في الحياة الأولى قبل الرّحيل إلى الحياة الجديدة.وحتّى هنا فإنّ الإنسانَ وحده هو من يُحدّدُ أين يكون: جنّة خالدة، أو جحيم مُستعِرة إلى الأبد.والجنّة هي حالة روحيّة، والجحيم كذلك، وكلّ ما له علاقة بالرّوح تتجسّدُ صُورُه، وهذا يعني أنّ عملَ الإنسان يأخذُ صوراً معيّنةً حينما يتعلّقُ الأمرُ با......

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