عاصم البرقان - ‏التغيرات في سياسة الصين أتجاه المحيط الصيني

2019/08/15 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عاصم_البرقان تقوم سياسة الصين اتجاه كل من هونغ كونغ وماكاو المستعمراتين البريطانية والبرتغالية سابقاً، على أساس مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وجاء اقتراح الصين لهذا المبدأ في ثمانيات القرن الماضي لكي تتمكن من استعادة أراضيها التي خسرتها في القرن التاسع عشر.وجاءت موافقة الصين بالابقاء على النظام الاجتماعي والاقتصادي الليبرالي في الفترة الاستعمارية بمثابة خدمة لتنميتها وذلك بفضل تكامل هذه المناطق مع الاقتصاد العال......

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