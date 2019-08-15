العثور على شاب مصاب باطلاقة نارية وسط البصرة

2019/08/15 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..افاد مصدر طبي في البصرة ،الخميس، باستقبال احدى المستشفيات شابا عشرينيا مصابا باطلاقة نارية في رأسه ادخل على اثرها الى قسم العناية المركزة.وقال المصدر لمراسل وكالة /المعلومة/، إن “الاجهزة الامنية عثرت على ذلك الشاب بالقرب من منزل سكني في منطقة شعبية بمركز المدينة”.واضاف المصدر، ان” الجهات المعنية شرعت بفتح تحقيق في […]

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