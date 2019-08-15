قائد الحرس الثوري: على الأعداء أن يضعوا في حساباتهم إقتدار ايران

2019/08/15 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … أكد قائد قوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الجمهورية الاسلامية الايرانية قوة مستقلة في العالم، قائلا ” ايران تحافظ على استقلالها الاقتصادي والسياسي والثقافي بعيدا عن تأثير القوى العالمية، داعيا الأعداء الى أن يضعوا في حساباتهم إقتدار ايران الذي اتسع نطاقه عالميا.ونقلت وكالة انباء فارس في خبر تابعته وكالة […]

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