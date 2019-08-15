2019/08/15 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت شرطة محافظة ديالى، اتخاذ اجراءات لتأمين محيط قرى المياح وذلك بعد أن تدخلت لمنع نزوح السكان بسبب مخاوف امنية، نافيةً أي “نزوح قسري”.وقال مدير اعلام شرطة ديالى غالب العطية في حديث لـ”قناة دجلة”، إن “الحديث عن نزوح قسري لسكان قرى المياح غير صحيح”، مشيراً الى أن “القوات الأمنية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ديالى تطمئن “المياح” وتتخذ سلسلة اجراءات لمنع الهجمات المركز الخبري الوطني.

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