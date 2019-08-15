وزير الداخلية من بابل: وضعنا آلية لعودة العوائل النازحة الى جرف النصر

2019/08/15 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الداخلية ياسين الياسري ،اليوم الخميس، أنه تم وضع الية لعودة العوائل النازحة الى جرف النصر .

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