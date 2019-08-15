امانة بغداد : قطع منافذ ماء متجاوزة جنوبي العاصمة

2019/08/15 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد،اليوم الخميس، قطعها لمنافذ الماء المتجاوزة جنوبي العاصمة.

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