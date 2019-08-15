حشد الانبار لـ

2019/08/15 | 13:38

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العهد نيوز- الانبار

اعلن امر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، اليوم الخميس، نجاح الخطة الامنية مثمنا دور القوات الامنية في توفير

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