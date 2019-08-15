2019/08/15 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل / خطوة برس اكد وزير الداخلية ياسين الياسري ،اليوم الخميس، أنه تم وضع آلية لعودة العوائل النازحة الى جرف النصر .وقال الياسري في مؤتمر صحفي خلال زيارته محافظة بابل حضرته “خطوة برس” إن ” الحكومة وضعت آليات تضمن عودة العوائل النازحة الى ناحية جرف النصر”.واضاف ،انه “بحث مع المسؤولين في المحافظة زيادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية من بابل: وضعنا آلية لعودة النازحين الى جرف النصر وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية من بابل: وضعنا آلية لعودة النازحين الى جرف النصر) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية من بابل: وضعنا آلية لعودة النازحين الى جرف النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).