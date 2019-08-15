ليال عبود .. تواجه الازمة !

2019/08/15 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..ضمن إطار نشاطاتها الصيفية غير المحدودة و التي اكدت من خلالها ان الازمة التي عصفت ببعض الحفلات و المهرجانات لم تتمكن من إختراق ثقة الناس بها , أحيت النجمة اللبنانية ليال عبود مهرجان ” الزيتون الرابع ” في المية و مية و تحديداً في جنوب لبنان بحضور حشد من عشاق فنها و بشكل فاق كل التوقعات.

و تحولت المناسبة الى تظاهرة شعبية تحدث عنها رئيس بلدية القرية رفعت ابو سابا الذي اشار الى ان الحشود تجاوزت كل التحضيرات و شكر الفنانة على لمسة الفرح التي رسمتها بالفن و الحضور المميز و التواضع , مشيراً الى ان ما جرى على مستوى الاقبال الشعبي على الامسية كان من العجائب التي تحصل للمرة الاولى في البلدة .

ليال و بعد انتهاء المهرجان في المية و مية امضت اكثر من ساعة وهي تلتقط الصور التذكارية مع عدد كبير من الحاضرين في السهرة , حتى ان ثمة مواكب شعبية عفوية رافقت عبود و فريق عملها الى خارج البلدة خلال الانتقال الى العاصمة بيروت

رحلة ليال عبود المليئة بالمواعيد الفنية توقفت عند أمسية فنية من الطراز الاول أحيتها في مطعم ” القصر ” ­الواقع في منطقة عالية ضمن محافظة جبل لبنان , حيث غصت القاعة المخصصة للحفل بعدد كبير من الساهرين و معظمهم من السواح العرب و المغتربين اللبنانيين و بدأت أجواء الفرح مع إطلالة نجمة السهرة التي قدمت مجموعة من الاغنيات الخاصة قبل ان تشكر الحاضرين وتتمنى في كلمة ان يبقى لبنان مٌصدر الفن و الابداع و الجمال و المحبة الى كل العالم رغم كل الازمات التي تعصف به بين الحين و الاخر .

أناقة ليال عبود كانت مثل العادة طاغية في مهرجان المية و مية و مطعم ” القصر ” و قد حملت بصمات رفيق دربها مصمم الازياء اللبناني عقل فقيه

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