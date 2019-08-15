العثور على شاب مصاب برصاصة في رأسه وسط البصرة

2019/08/15 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي في البصرة، الخميس، بالعثور على شاب مصاب باطلاقة في رأسه وسط المحافظة .

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