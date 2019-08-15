وفد الزوراء يغادر إلى المغرب للمشاركة بملحق بطولة كأس محمد السادس

2019/08/15 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغادر العاصمة بغداد متوجها الى المغرب مساء اليوم ، وفد نادي الزوراء للمشاركة في ملحق بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد :” ان بعثة الزوراء ستغادر مساء اليوم الى المغرب للمشاركة في البطولة العربية بعد أن اكملت الادارة تعاقداتها وختمت بتجديد عقد اللاعبين حسيني عبد الرزاق […]

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