2019/08/15 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكشف ممثل هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، المحامي، محمد الحسن الأمين، أن" المحكمة المسؤولة عن محاكمة البشير قد أخطرت هيئة الدفاع، بتأجيل موعد أولى جلسات محاكمة البشير في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، من 17 إلى 19 أغسطس".وأضاف الأمين، أن" المحكمة أخطرت الرئيس السابق وإدارة سجن "كوبر"، بالموعد الجديد لبدء أولى جلسات محاكمته".ولفت الى ان" جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".وأشار الأمين إلى أنه" تم تغيير مقر المحاكمة من محكمة الأراضي بالخرطوم إلى مقر معهد التدريب القضائي، وذلك وفق التوجيهات الأمنية للجهات المختصة ".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل محاكمة البشير الى 19 من اغسطس الجاري) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل محاكمة البشير الى 19 من اغسطس الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).