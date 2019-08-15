اصابة اكثر من 20 شخصا بهبوط اضطراري لطائرة مدنية بضواحي موسكو

2019/08/15 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر وكالة روسيا اليوم في تقرير لها، اطلع عليه موقع "الغدير"، عن شركة (اورال ايرلاينز) الروسية قولها في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن" طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار جوكوفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور".وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن" الطيارين تمكنا من الهبوط بالطائرة، التي كان على متنها 324 شخصا بينهم 7 هم أفراد الطاقم، في حقل زراعي قرب إحدى القرى على بعد بضعة كيلومترات من المطار.وأضافت أن" الطائرة لم تتعرض للحريق بعد الهبوط، وتم إجلاء الركاب من موقع الحادث، بينما نقل تسعة أطفال و14 شخصا آخرون إلى المستشفى إثر إصابتهم بكدمات ورضوض.انتهى..م.م

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