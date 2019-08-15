2019/08/15 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد عضو مجلس محافظة صلاح الدين مطشر السامرائي، تحفظ المجلس على قرار فسخ العقود الزراعية، مشيراً الى أن الحكومة تحاول تهجير المزارعين من أراضيهم بدلاً من تعويضهم.وقال السامرائي في حديث متلفز لـ”قناة دجلة”، إن “فسخ العقود الزراعية ذريعة لتهجير اهالي المناطق المحررة”.وأضاف أن “المجلس لن يسمح بفسخ العقود […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطشر السامرائي يحذر تهجير اهالي المناطق المحررة باجراء حكومي المركز الخبري الوطني.

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