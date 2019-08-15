2019/08/15 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قدمت وزارة العدل في الولايات المتحدة طلبا باحتجاز ناقلة النفط العملاقة غريس 1، من المقرر أن ينظر فيه المدعي العام في جبل طارق.وقد احتجزت الناقلة، التي تحمل نفطا إيرانيا، قبالة سواحل جبل طارق في 4 يوليو/تموز.وكان من المقرر الإفراج عنها خلال ساعات الخميس بعد أن أشار المدعي العام إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تطلب الإبقاء على احتجاز الناقلة الإيرانية في جبل طارق وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تطلب الإبقاء على احتجاز الناقلة الإيرانية في جبل طارق) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تطلب الإبقاء على احتجاز الناقلة الإيرانية في جبل طارق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).