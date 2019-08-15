2019/08/15 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكدت عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي انعام الخزاعي، اليوم الخميس، أن الحكومة لم تجب على أسئلة اللجنة التي قدمتها الى الحكومة، مشيراً الى أن الحكومة لم تتعاون مع اللجنة على الرغم من توجيه 36 سؤالاً حول المشاريع المتلكئة.وقالت الخزاعي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “نسبة انجاز الحكومة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط الإستراتيجي: الحكومة تهربت من 36 سؤالاً المركز الخبري الوطني.

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