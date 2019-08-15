2019/08/15 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الخميس، باعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية مشاجرة مسلحة شرقي العاصمة بغداد أسفرت عن إصابة شخص بجروح خطيرة.وقال المصدر في حديث لها ، إن “مشاجرة اندلعت بين عدد من الاشخاص تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة ضمن منطقة البلديات أسفرت عن إصابة شخص بجروح خطيرة”.وأضاف المصدر ، أنه “على الفور، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية مشاجرة مسلحة شرق بغداد النعيم نيوز.

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