“بالفديو”.. مياه المجاري الثقيلة تلقى في نهر الغراف بمحافظة ذي قار

2019/08/15 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق اظهر مقطع فديو انتشر اليوم الخميس، مياه المجاري الثقيلة وهي تلقى في نهر الغراف التابع لقضاء الشطرة بمحافظة ذي قار وهو الامر الذي اثار استياء الاهالي .

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