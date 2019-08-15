اعتقال 4 متهمين بقضايا جنائية في ديالى

2019/08/15 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان قوات امنية مشتركة اعتقلت 4 متهمين بقضايا جنائية في مناطق متفرقة من المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/، إن” قوات امنية مشتركة نفذت عملية دهم محدودة الاهداف في بعقوبة ومحيطها اسفرت عن اعتقال 4 متهمين بقضايا جنائية مختلفة”.واضاف المصدر،ان” المعتقلين تم نقلهم […]

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