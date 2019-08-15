2019/08/15 | 13:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى ..
افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان قوات امنية مشتركة اعتقلت 4 متهمين بقضايا جنائية في مناطق متفرقة من المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/، إن” قوات امنية مشتركة نفذت عملية دهم محدودة الاهداف في بعقوبة ومحيطها اسفرت عن اعتقال 4 متهمين بقضايا جنائية مختلفة”.
واضاف المصدر،ان” المعتقلين تم نقلهم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 4 متهمين بقضايا جنائية في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان قوات امنية مشتركة اعتقلت 4 متهمين بقضايا جنائية في مناطق متفرقة من المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/، إن” قوات امنية مشتركة نفذت عملية دهم محدودة الاهداف في بعقوبة ومحيطها اسفرت عن اعتقال 4 متهمين بقضايا جنائية مختلفة”.
واضاف المصدر،ان” المعتقلين تم نقلهم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 4 متهمين بقضايا جنائية في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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