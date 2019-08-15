تقدم الجيش السوري باتجاه خان شيخون

2019/08/15 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم الجيش السوري نحو بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب لتستفيد بذلك من مكاسب حققها بدعم روسي منذ انهيار وقف لإطلاق النار هذا الشهر، وهو ما يمهد لفصل مناطق المعارضة المدعومة من قبل تركيا إلى قسمين منفصلين، قسم محاصر من الجيش شمال حماة وقسم متصل مع تركيا.وقال مدير ما يسمى المرصد …

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