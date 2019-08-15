إيران.. اعتقالات بالجملة لباحثين وناشطين من الأقليات

2019/08/15 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق اعتقلت #السلطات_الإيرانية باحثاً بريطانياً يدرس موضوعات مثيرة للجدل داخل البلاد، لكن دون تُهم معروفة.وألقي القبض على كاميل أحمدي في طهران، بحسب مركز #حقوق_الإنسان في #إيران […]

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