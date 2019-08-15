التخطيط الإستراتيجي: الحكومة تهربت من 36 سؤالاً

2019/08/15 | 13:54

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بغداد/ سومر نيوز

اكدت عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي انعام الخزاعي، اليوم الخميس، أن الحكومة لم ت...

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