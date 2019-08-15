2019/08/15 | 13:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التخطيط الإستراتيجي: الحكومة تهربت من 36 سؤالاً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
اكدت عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي انعام الخزاعي، اليوم الخميس، أن الحكومة لم ت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التخطيط الإستراتيجي: الحكومة تهربت من 36 سؤالاً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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