مطشر السامرائي يحذر تهجير اهالي المناطق المحررة باجراء حكومي

2019/08/15 | 13:54

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بغداد/ سومر نيوز

أكد عضو مجلس محافظة صلاح الدين مطشر السامرائي، تحفظ المجلس على قرار فسخ العقود الزراعية، مشيراً الى أ...

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