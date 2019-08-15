شرطة ديالى تطمئن

2019/08/15 | 13:54

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بغداد /المركز الخبري الوطني NNC

أعلنت شرطة محافظة ديالى، اتخاذ اجراءات لتأمين محيط قرى المياح وذلك بعد أن تدخلت لمنع ن...

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