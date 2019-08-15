السعودية تكشف إيرادات الحج لهذا العام

2019/08/15 | 13:54

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كلمة -

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حققت السعودية إيرادات متنوعة من الحج والعمرة بحدود ١٢

مليار دولار سنوياً مع أعداد حجاج ومعتمرين بحدود ٩ مليون حاج

ومعتمر في السنة.

وبحسب المواقع الاخبارية السعودية فان هذا المورد حالياً يعتبر

المورد الثاني في الموازنة السعودية بعد النفط وكان المورد الأول

قبل اكتشاف النفط وانتاجه في الخمسينيات من القرن الماضي.

وتخطط السعودية لزيادة قدرتها على استقبال أكبر عدد من الحجاج

والمعتمرين عبر ضخ مجموعة من الاستثمارات لتهيئة بنى تحتية تستوعب

٣٥ مليون حاج ومعتمر في السنة أي بإيرادات متوقع أن تتخطى ال ٤٧

مليار دولار سنوياً.

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