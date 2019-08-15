السليمانية تسجل اصابة 18 شخصا بحوادث مرورية خلال العيد

2019/08/15 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت مديرية المرور في السليمانية ،الخميس، عن وق ثمانية حوادث مرورية خلال الايام الاربعة من عيد الاضحى في حدود المحافظة، ادت الى مصرع اربعة اشخاص.وقال المتحدث باسم المديرية كاروان محمد في مؤتمر صحفي تابعته وكالة /المعلومة/، إن “ثمانية حوادث مرورية وقعت في حدود محافظة السليمانية، اربعة منها وسط المدينة واربعة خارج المدينة”.[…]

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