2019/08/15 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل فرق الدفاع المدني، عملية إخماد الحريق الذي اندلع في مخزن الأدوية بمستشفى الخالص في محافظة ديالى.وبحسب مصدر أمني , فإن ” الحريق أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية “.يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة, لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق مخزن الأدوية في مستشفى الخالص +(صور) النعيم نيوز.

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