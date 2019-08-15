العبودي: العراق تعافى من ’’انفلونزا الطائفية’’.. ولن نعود لنقطة الصفر والدم

2019/08/15 | 14:00

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بغداد اليوم- بغداد

قال نعيم العبودي، النائب عن كتلة الصادقون النيابية، الخميس (15 اب 2019)، إن العراق تعافى من ما اسم...





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