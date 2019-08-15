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شاهد بالفيديو.. نشرة الثانية عشرة ليوم 2019/8/15 مع ورود الموزاني - صادق الشمري


شاهد بالفيديو.. نشرة الثانية عشرة ليوم 2019/8/15 مع ورود الموزاني - صادق الشمري
2019/08/15 | 14:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 569ptY4CPrA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة الثانية عشرة ليوم 2019/8/15 مع ورود الموزاني - صادق الشمري) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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