2019/08/15 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على متهمين اثنين بالمتاجرة بالمخدرات في الموصل.وقال مصدر امني :” ان قوة من استخبارات نينوى القت القبض على المتهمين بعد ملاحقتهما داخل كراج الشمال ، شرقي الموصل “.واضاف :” ان القوات الامنية ضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات “.

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