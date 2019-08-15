2019/08/15 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا تحالف القوى العراقية، الى حل جميع التشكيلات المسلحة وجعلها تحت مظلة وامرة الجيش العراقي، مؤكدا ضرورة اعادة العمل بقانون التجنيد الالزامي، فيما طالب القائد العام للقوات المسلحة برفع دعوى قضائية ضد من يسيء للجيش العراقي.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى يدعو إلى حل جميع التشكيلات المسلحة وجعلها تحت إمرة الجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى يدعو إلى حل جميع التشكيلات المسلحة وجعلها تحت إمرة الجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).