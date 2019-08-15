بالصور.. اندلاع حريق في مخزن للأدوية بمستشفى الخالص

2019/08/15 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اندلع حريق في مخزن للأدوية داخل مستشفى الخالص في محافظة ديالى.

وذكر مصدر امني للنور نيوز، ان “حريقاً اندلع في مخزن للأدوية داخل مستشفى الخالص”.

وأضاف، ان “فرق الدفاع المدني وصلت الى موقع الحادث لاخماد النيران”.

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