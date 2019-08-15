2019/08/15 | 14:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #قاسم_حسن_محاجنة لقد كانا من نفس الفخذ القبلي الحمولتي ، وهو الفخذ الذي يرى نفسه أفضل أفخاذ الحمولة ...
ربطت الفتاة قصة حب مع ابن فخذ آخر من نفس الحمولة ، لكنه وبنظر الأفخاذ الأخرى ، فخذٌ يجلبُ العار....
رغم أن العاشق الولهان ، كان شابا مهذبا ، متعلما ، يفتخر بمصاهرته الجميع ...لكن والدها والذي يرى بنفسه ،خير من أنجبت النساء ، رغم سمعته السيئة وأكله مال الناس بالباطل ، فقد رفض مصاهرة العاشق ...
ورفض رفضا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم حسن محاجنة - قليل من الخمر ..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ربطت الفتاة قصة حب مع ابن فخذ آخر من نفس الحمولة ، لكنه وبنظر الأفخاذ الأخرى ، فخذٌ يجلبُ العار....
رغم أن العاشق الولهان ، كان شابا مهذبا ، متعلما ، يفتخر بمصاهرته الجميع ...لكن والدها والذي يرى بنفسه ،خير من أنجبت النساء ، رغم سمعته السيئة وأكله مال الناس بالباطل ، فقد رفض مصاهرة العاشق ...
ورفض رفضا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم حسن محاجنة - قليل من الخمر ..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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