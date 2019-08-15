2019/08/15 | 14:05

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قائد شرطة ديالى : داعش الإرهابي لا يسيطر على شبر من ارض المحافظة

اكد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي أن تنظيم داعش الإرهابي لا

يسيطر على شبر من ارض المحافظة مع إستمرار تعقب ورصد خلاياه

النائمة.

اللواء العبادي أوضح أن الوضع الامني في قرى مياح شرق ديالى مستقر

وتم اتخاذ سلسلة اجراءات لحماية الاهالي من هجمات داعش ، مبيناً ان

التنظيم الإرهابي يحاول اثارة الاوضاع في بعض المناطق لكنه يفشل في

تحقيق مبتغاه بسبب ستراتيجيات العمل الامني التي يجري تطبيقها على

الارض بالاضافة الى تعاون الاهالي.

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