2019/08/15 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استشهد طفل يمني وأصيب آخر، اليوم الخميس، بقصف مدفعي سعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.





وأفادت مصادر يمنية ان طفلا في الخامسة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد طفل واصابة اخر في قصف مدفعي سعودي على اليمن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد طفل واصابة اخر في قصف مدفعي سعودي على اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).