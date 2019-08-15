بكين تتهم واشنطن بالتعاون مع عناصر إجرامية معادية للصين في هونغ كونغ

2019/08/15 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، ان اميركا تامرت مع عناصر اجرامية وعلى صلة بانشطة اجرامية مناهضة للصين في هونغ كونغ.

وجاء في بيان

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