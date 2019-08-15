صحيفة بريطانية: الافراج عن ناقلة النفط الإيرانية اليوم

2019/08/15 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..توقعت صحيفة “صن” البريطانية الافراج عن ناقلة النفط الايراني “غريس 1” المحتجزة في مياه جبل طارق اليوم الخميس نظرا لعدم عزم مسؤولي هذه المنطقة على تمديد قرار الاحتجاز.ووفقا لوكالة “إرنا” فقد قالت الصحيفة في موقعها الالكتروني الرسمي، ان رئيس الحكومة المحلية في منطقة جبل طارق “فابيان بيكاردو” لا يعتزم تمديد فترة احتجاز […]

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