2019/08/15 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشف المعلق الكروي الإسباني جوليم بلاجي، وهو أحد المعلقين الرياضيين في بي بي سي، عن أن إدارة فريق كرة القدم الفرنسي باريس سان جيرمان رفضت عرضين مقدمين من فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين لضم المهاجم البرازيلي نيمار.وقال بلاجي إن فريق برشلونة عرض مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باريس يرفض عرضي برشلونة والريال لضم نيمار وكالة خطوة برس.

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