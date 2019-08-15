السيطرة على حريق في بقايا محصول الحنطة شمال بعقوبة

2019/08/15 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كافحت فرق الدفاع المدني في ديالى حريقا اندلع في بقايا محصول الحنطة شمال بعقوبة .وقال المقدم خالد العبادي مدير اعلام الدفاع المدني :” ان فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على نيران شبت في بقايا محصول الحنطة في ناحية السلام التابعة لقضاء الخالص ” .واضاف :” ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد النيران و […]

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