بوتين وأمير قطر يبحثان ملف أمن الخليج والعلاقات الثنائية

2019/08/15 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مسألة الاستقرار والامن في منطقة الخليج إضافة الى جدول الاتصالات الثنائية.

وقال الكرملين في بيان: "تمت مناقشة قضايا تطوير التعاون الروسي القطري في المجال السياسي والتجاري والاقتصادي والثقافي والانساني، اضافة الى مسألة توفير الامن في منطقة الخليج".

وأشار الكرملين إلى أن الطرفان ناقشا جدول الاتصالات الثنائية موضحا أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب القطري.

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