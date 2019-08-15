راصد جوي: إنكسار موجة الحر غداً الجمعة ودرجات الحرارة تدخل الثلاثينات

2019/08/15 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الراصد الجوي، علي جابر الزيادي، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض من يوم غد الجمعة بعد موجة حر ضربت البلاد في الأيام الثلاثة الماضية.

وقال الزيادي، لـ"الغد برس"، أن "موجة الحر التي ضربت البلاد في الأيام الماضية تبدأ تدريجياً غداً الجمعة بالانكسار"، لافتا إلى أنه "سيطرأ إنخفاض محسوس بدرجات بفارق اربع درجات مئوية في أغلب مدن الوسط وشمال البلاد عدا الأقسام الشرقية للبلاد في البصرة وميسان حيث تبقى على حالها الأجواء، لكن تنخفض الحرارة فيهما السبت المقبل ".

وتابع، أن" درجة الحرارة في بغداد يوم غدٍ الجمعة ستكون 42م"، مشيرا إلى أن "الانخفاض سيكون واضحا يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستكون درجات الحرارة في البصرة وميسان وذي قار ٤٥م، والرمادي كربلاء 39م، والموصل أربيل والمناطق الشمالية الأخرى 37م".

وتوقع الزيادي، أن "تهب رياح شمالية تنشط ساعات النهار غداً الجمعة في مناطق الوسط والجنوب، بينما ستكون في الموصل ومدن الشمال متغيرة إلى خفيفة السرعة".

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