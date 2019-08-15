ايران تطالب القوات الاجنبية بمغادرة الخليج قبل التعرض للطرد المهين

2019/08/15 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..طلب قائد البحرية الإيرانية حسين خانزادي القوات الأجنبية المتواجدة في الخليج بمغادرة المنطقة بشكل عاجل، قبل أن تتعرض للطرد المهين من هناك.ونقلت قناة روسيا اليوم في خبر تابعته وكالة /ميديا نيوز/ عن خانزادي قوله في كلمة خلال مراسم مسابقات الغوص الدولية التي أقيمت في جزيرة كيش جنوبي إيران إن “على أعداء المنطقة […]

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