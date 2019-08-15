قضاء في ميسان ينتفض احتجاجاً على انقطاع الكهرباء

2019/08/15 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ميسان:الفرات نيوز} خرج أهالي قضاء علي الغربي التابع لمحافظة ميسان، اليوم الخميس، بتظاهرات حاشدة احتجاجاً على انقطاع الكهرباء.

وذكر مراسل {الفرات نيوز} عن" خروج اهالي قضاء علي الغربي بمظاهرة حاشدة احتجاجاً على انقطاع التيار الكهرباء في اليومين السابقين"، مطالبين" بتحسين ساعات القطع المبرمج وتحسين الخدمات".انتهىبواسطة: علي الدراجي

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